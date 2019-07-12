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МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением генеральной прокуратуры России о признании «нежелательной» деятельности Всемирного конгресса украинский.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ», - подчеркнули в МИД.

С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

«Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах», - отмечается в заявлении.

Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение генпрокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим.

Как сообщал ForUm, генеральная прокуратура России признала «нежелательной организацией» Всемирный конгресс украинцев.
ForUm

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