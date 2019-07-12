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Генеральная прокуратура России признала «нежелательной организацией» Всемирный конгресс украинцев.

В заявлении прокуратуры указано, что деятельность организации составляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Всемирный конгресс украинский создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира расположена в Торонто. Согласно сообщению на сайте ВКУ, организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Закон о «нежелательных организациях» президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя».  
ForUm

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