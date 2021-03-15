Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания.

«Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет», - отметил Зеленский.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только у 0,8% привитых, тяжелых случаев не зафиксировано.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 1467548 человек, выздоровели 1226007, летальных случаев 28443.

С начала кампании вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа в Украине прививки получили 53 155 человек.