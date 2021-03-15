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По данным на 15 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 53155 человек, сообщает «Коронавирус_инфо».

В то же время 2018 человек привиты против COVID-19 за 14 марта.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых – в Донецкой области (5044 прививки), наименьшее – в Черниговской области (1006 прививок).

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield). В этот же день эту вакцину зарегистрировали в Украине.

Первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.

 
ForUm

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