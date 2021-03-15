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Для популяризации гастрономического туризма в Киеве состоялась презентация нового уникального гастрономического продукта «Kyiv Pie», сообщает Управление туризма и промоций КГГА.

«Мы создали новое блюдо «Kyiv Pie». Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма. Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые приобщаются к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо», - сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Она надеется, что «Kyiv Pie» станет типичным киевской блюдом.

«Исследуя вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращался именно к хлебопекарным изделиям. К тому же форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо было ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев», - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.
ForUm

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