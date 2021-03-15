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15 марта 2021 начали свою работу новые окружные прокуратуры. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель, заявили в ОГП.  

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генпрокурора. В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 (193 с учетом оккупированных территорий) окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

«Новые окружные прокуратуры сформированы по новому более эффективному принципу – разрабатывая их модель, мы учитывали результаты функционально-организационного анализа, проведенного при поддержке Совета Европы. При увеличении количества окружных прокуратур, одновременно уменьшилось количество отделов и административных должностей. Среди назначенных руководителями прокуратур – 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы. Мы завершаем большой этап кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры и сосредотачиваемся на развитии ради эффективности института и доверия к нему общества», - заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения в пределах областей в первую очередь учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий, в том числе непосредственную связь с судебной системой и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, объем нагрузки на прокуроров, население административно-территориальных единиц, состояние преступности на соответствующей территории, а также особенности транспортной инфраструктуры.

Перелік і територіальна юрисдикція окружних прокуратур
ForUm

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