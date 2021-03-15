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Народный депутат Александр Дубинский исключен из политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. 

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. По состоянию на 15 марта в стране зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным на 15 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 53155 человек.  За последнюю неделю в Украине увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. 

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. У него был 13-й день после вакцинации.

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в стране.

По подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области задержали 52-летнего мужчину.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале «Дом», который транслируется на оккупированных территориях Украины.

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун» были переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
ForUm

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