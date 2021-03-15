Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале «Дом», который транслируется на оккупированных территориях Украины.

«На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель». Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины», - сообщается на странице телеканала в Facebook.

«Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков Телеканал Дом в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии», - написала Мендель.

Мендель будет комментировать актуальные события и «делиться своими выводами о происходящем, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

Государственный телеканал «Дом» 1 марта начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины.