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Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения,  главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает «Коронавирус_инфо».  

Он отметил, что международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Поэтому никаких других «иммунных паспортов» Украина внедрять не будет.

Замминистра подчеркнул, что если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую ​​бесплатную справку в два клика.

«Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19», - подчеркнул Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, по данным на 15 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 53155 человек.
ForUm

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