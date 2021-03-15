За последнюю неделю в Украине увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Об этом в ходе селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По словам премьера, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4694. задействовано аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

«Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 000 активных больных», - сказал глава правительства.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.