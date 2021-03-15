Сегодня, 15 марта, опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун» были переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Передачу опытных образцов «Нептуна» поприветствовал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» и значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», - отметил Таран.

Напомним, на вооружение ВСУ комплекс «Нептун» принят 23 августа 2020.