Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом Тиммерманс сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«Нам не нужен «Северный поток 2». Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но «Северный поток-2» существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование «Северного потока-2» в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС», - сказал Тиммерманс.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.