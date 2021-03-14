Еврокомиссия согласилась с требованиями некоторых стран Евросоюза распределять вакцины между странами объединения пропорционально численности их населения. Для этого лидерам стран-участницам придется достигнуть соглашения по этому вопросу.
Там также подчеркнули, что распределение происходит «в соответствии с предварительными соглашениями».
«Распределение доз вакцин в рамках предварительных соглашений о закупках осуществляется на основе прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями ряда государств-членов о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин является распределение пропорционально численности населения страны», - отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Напомним, AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки.
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