В Киеве обнаружили за минувшие сутки 439 больных коронавирусом, умерли 16 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

«439 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в городе 2 897 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 146 398», - написал Кличко.

Заболели за сутки 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет, а также 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.

Выздоровели за прошедшие сутки 337 человек. В общем коронавирус преодолели 98 365 киевлян.

Напомним, 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года.