За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 марта.
Количество больных почти в три раза превышает количество тех, кто выздоровел.
12 марта в Украине впервые за три месяца обнаружили почти 13 тысяч новых случаев заболевания. За прошедшие сутки, 13 марта, количество выявленных больных превысило 13 тысяч за сутки.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 439 случаев
Винницкая область — 634 случая
Волынская область — 150 случаев
Днепропетровская область — 660 случаев
Донецкая область — 346 случаев
Житомирская область — 923 случая
Закарпатская — 311 случаев
Запорожская область — 114 случаев
Ивано-Франковская область — 461 случай
Киевская область — 552 случая
Кировоградская область — 56 случаев
Луганская область — 27 случаев
Львовская область — 590 случаев
Николаевская область — 344 случая
Одесская область — 485 случаев
Полтавская область — 105 случаев
Ровенская область — 155 случаев
Сумская область — 309 случаев
Тернопольская область — 365 случаев
Харьковская область — 569 случаев
Херсонская область — 71 случай
Хмельницкая область — 533 случая
Черкасская область — 142 случая
Черновицкая область — 477 случаев
Черниговская область — 194 случая
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.
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