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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 марта.

Количество больных почти в три раза превышает количество тех, кто выздоровел.

12 марта в Украине впервые за три месяца обнаружили почти 13 тысяч новых случаев заболевания. За прошедшие сутки, 13 марта, количество выявленных больных превысило 13 тысяч за сутки.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 439 случаев

Винницкая область — 634 случая

Волынская область — 150 случаев

Днепропетровская область — 660 случаев

Донецкая область — 346 случаев

Житомирская область — 923 случая

Закарпатская — 311 случаев

Запорожская область — 114 случаев

Ивано-Франковская область — 461 случай

Киевская область — 552 случая

Кировоградская область — 56 случаев

Луганская область — 27 случаев

Львовская область — 590 случаев

Николаевская область — 344 случая

Одесская область — 485 случаев

Полтавская область — 105 случаев

Ровенская область — 155 случаев

Сумская область — 309 случаев

Тернопольская область — 365 случаев

Харьковская область — 569 случаев

Херсонская область — 71 случай

Хмельницкая область — 533 случая

Черкасская область — 142 случая

Черновицкая область — 477 случаев

Черниговская область — 194 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.
ForUm

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