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Темпы вакцинации от коронавируса в Украине были невысокими из-за выходных дней в связи с праздниками. О темпах вакцинации стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала.

Замглавы Минздрава считает, что это кажется, что вакцинация идет медленно.

«С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас во всех учреждениях здравоохранения будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация наберет темп. Главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну», - объяснил Ляшко.

Он сравнил ситуацию в Украине и во Франции.

«Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании», - отметил Ляшко.

Франция начала COVID-вакцинацию 27 декабря. На 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны. В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 тысяч человек.
ForUm

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