В субботу, 13 марта, вблизи города Алматы в Казахстане упал военный самолет Ан-26, который принадлежит погранслужбе КНБ.
В министерстве по ЧС страны сообщили, что четверо из шести человек, находившихся на борту, погибли. Двое выживших попали в реанимацию.
«Предварительно в Алматы при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы.
Самолёт погранслужбы Казахстана разбился под Алматы. На борту находились шесть человек.— OCHEVIDEO (@Ochevideon) March 13, 2021
По предварительной информации, двое выжили.#Казахстан #Алматы #разбилсясамолет pic.twitter.com/pfLHDho2D2
На борту находилось 6 человек. Около 17:20 пропала связь. Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение», — сообщили в аэропорту Алматы.
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