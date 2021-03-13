также в разделеМир
В Великобритании ожидают осенью новую волну COVID-19 9
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин 7
SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 12
Италия прогнозирует улучшения ситуации с COVID в конце весны 16
В еще одной стране рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca 24
На заводе Tesla случилась вспышка COVID-19 10
Джонсон: Британия нарастит потенциал для проведения кибератак 12
Испанская полиция нашла самодельную подлодку наркоторговцев 21
Более 120 миллионов человек заразились COVID-19 11
На протестах в Мьянме погибли 12 человек 11
Лукашенко прокомментировал скандальный фильм о себе 66
В Москве задержали 150 человек на форуме "Объединенных демократов" 18
Грузия получила первую партию вакцины от COVAX 17
Швеция не одобряет строительство «Северного потока-2» 19
МОК не настаивает на вакцинации участников Олимпиады в Токио 12
Хорваты зафиксировали первую смерть после прививки AstraZeneca 23
США отменили санкции против Xiaomi 33
Протесты в Мьянме: полиция открыла огонь по толпе 52

В субботу, 13 марта, вблизи города Алматы в Казахстане упал военный самолет Ан-26, который принадлежит погранслужбе КНБ.

В министерстве по ЧС страны сообщили, что четверо из шести человек, находившихся на борту, погибли. Двое выживших попали в реанимацию.

«Предварительно в Алматы при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы.

На борту находилось 6 человек. Около 17:20 пропала связь. Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение», — сообщили в аэропорту Алматы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
18
Теги