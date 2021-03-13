Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить депутатов, которые поддержали «Харьковские договоренности» в 2010 году. Благодаря этим договоренностям пребывание российского Черноморского флота в Крыму продолжили до 2042 года.

По словам Алексея Данилова, СНБО просит СБУ провести расследование и разобраться, каким образом проходило голосование 27 апреля 2010 года, не было ли нарушений прав депутатов во время голосования и других нарушений.

Он отметил, что к нему поступили звонки от депутатов, которые заявили, что их на момент голосования в сессионном зале вообще не было. А присутствующие в зале депутаты воспользовались их карточками и проголосовали за «Харьковские договоренности».

Данилов подчеркнул, что в результате этого "позорного решения", России удалось увеличить количество военных на территории Крыма. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня и виновные должны быть наказаны.

«Если у кого-то после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета в банках или другие вещи, мы просто спросим откуда они взялись в это время», - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой за Харьковские соглашения в 2010 году.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы при подготовке, подписании и ратификации так называемых Харьковских соглашений.