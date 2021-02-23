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Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт столовых яиц, предназначенных для потребления человеком. Компетентные органы обеих стран согласовали соответствующий документ 22 февраля, сообщила Госпродпотребслужба.

Это означает, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию.

«Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы расширяем географию экспорта продукции нашего государства, и со своей стороны делаем все возможное для поддержания имиджа нашей страны как надежного торгового партнера», - отметила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Госпродпотребслужба также работает над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц и яичной продукции. В этом списке Гана, Марокко, Алжир, Ангола и Южно-Африканская республика.

Госпродпотребслужба играет важную роль в эффективности украинского экспорта. Ее задачей является преодоление технических барьеров в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран экспортеров.
ForUm

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