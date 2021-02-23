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Сегодня, 23 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал инициативу украинев Франции выпустить памятную монету в знак почтения погибшего на российско-украинской войне всемирно известного оперного певца, солиста Парижской оперы Василия Слипака.

Как сообщила пресс-служба МВД, Аваков обратился к НБУ и призвал быстрее отреагировать на это предложение.

Василий Слипак (1974-2016) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной «Миф». Он был также одним из лидеров украинской общины Франции, членом Объединения украинцев Франции. Он трижды был на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня 2016 погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В феврале 2017 Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.  
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