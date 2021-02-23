Сегодня, 23 февраля, Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на своем официальном сайте опубликовала русскоязычную версию информационного бюллетеня «Белая книга». Украинские и английские варианты этого информационного продукта, который стал результатом коллективной работы специалистов СВРУ, обнародовали к 24 января, Дню Службы внешней разведки Украины, сообщает АрмияInform.

Почти сразу поступила реакция из России.

«Отзывы были настолько бурные, что наши разведчики, очевидно, решили сделать сюрприз московским критикам и опубликовать русскоязычный вариант «Белой книги», чтобы «за поребриком» это исследование поняли максимально точно. Ну, а для того, чтобы его непременно заметили, избран также символический день, но на этот раз для россиян - 23 февраля - так называемый День защитника Отечества», - отмечается в материале.

«Белая книга» четко называет главного врага Украины - режим Путина, дает оценку внешним угрозам национальной безопасности нашей страны во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, а также по косточкам раскладывает кремлевскую стратегию агрессии против нас.

Отмечается, что предисловие к этой «Белой книге» написал лично президент Украины Владимир Зеленский.