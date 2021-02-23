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Среда покажет контрастную температуру в Украине – от дневных +15 градусов на Западе до ночных -15-17 градусов на востоке и севере, сообщила синоптик Наталья Диденко.

24 февраля в западных областях в течение дня + 7 + 12 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15 градусов.

В восточной части, в целом на Левобережье и даже в южной части днем ​​ожидается 0-5 градусов мороза, на востоке до -7 градусов.

На остальной территории около нуля, на юге местами + 1 + 4 градуса.

Атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь – будет зависеть от градусов. На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица, снежная каша.

В Киеве завтра днем около нуля. В дальнейшем потепление возобновится.   
ForUm

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