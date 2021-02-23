В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета.
По данным пресс-центра ведомства, за взятки злоумышленник обеспечивал курсантам допуск к полетам.
Так, по данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал, несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого «допуска» для одного курсанта декан оценивал в $11,5 тысячи.
Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5000. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.
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