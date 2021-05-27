Следователи теруправления ГБР в Киеве задержали и.о. директора коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» и и.о. директора Национального природного парка «Голосеевский» во время получения ими взяток. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что чиновники требовали от местного предпринимателя взятки за разрешения на размещение веревочного парка на территории лесопарковой зоны на улице Генерала Матыкина в Киеве.

Руководитель лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа» оценил свое разрешение в 4 тыс. долларов, руководитель Национального природного парка «Голосеевский» - в 54 тыс. гривен.

Злоумышленники были задержаны «на горячем» во время получения второй части взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Досудебное расследование проводится по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.