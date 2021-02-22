Угрозы захвата «серой зоны» на Донбассе в настоящее время не существует, однако Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации.

Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Такого понятия в военной терминологии, как «серая зона», нет, есть понятие «межпозиционное пространство» - это между позициями противника и нашими позициями. Сегодня – это не тайна – все знают, что межпозиционное пространство вдоль 409 километров линии столкновения составляет от 70 метров между позициями до 1-1,5 км. Поэтому угроз, что сегодня кто-то пойдет занимать межпозиционное пространство, нет», - сказал Хомчак.

По его словам, для проведения каких-то активных действий должна быть конкретная цель. «Какова цель того, что противник уменьшит межпозиционное пространство с 1000 до 700 метров, - чтобы быть более уязвимым для наших войск?» - сказал главнокомандующий.

Отвечая на вопрос о готовности ВСУ к наступательным действиям в случае ухудшения ситуации на Донбассе, министр обороны Андрей Таран отметил, что решение о применении ВСУ будет принимать Верховный Главнокомандующий – президент Владимир Зеленский.

«Вопрос о применении Вооруженных сил разрабатывает главнокомандующий Вооруженных сил, он отвечает за применение, безусловно, с привлечением Министерства обороны. Но вопрос непосредственной разработки планов - это вопрос Генерального штаба», - подчеркнул министр.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что ВСУ готовы к любому варианту развития событий.

«Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших воинских частей боевых к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что мы к этому тоже должны быть готовы. Поэтому готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», - подчеркнул Хомчак.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Учения будут проводиться симметрично с аналогичными военными учениями на оккупированном полуострове.