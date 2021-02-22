Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Укринформ.

«В Командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья», - сказал Наев.

В частности, он сообщил, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности. В это время резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

«Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта», - подчеркнул Наев.

Напомним, в середине марта на полигоне «Опук» в АР Крым состоятся командно-штабные учения ВС РФ с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы. Во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, они должны захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил объединения. По информации Минобороны РФ, также десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота России и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.