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22 февраля Кабмин принял постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», сообщает правительственный портал.

Согласно постановлению в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта.

«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующие году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5% + 17%)/2)», - говорится в сообщении.

В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся в 8 млн человек. Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн. Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
ForUm

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