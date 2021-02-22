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Украинская контрразведка установила, что представители так называемой «МГБ ЛНР» пытались склонить к государственной измене чиновника Луганской ОГА, сообщило управление СБУ в Луганской и Донецкой областях.  

Террористы задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время поездки к родственникам во временно оккупированный Луганск. Их интересовала известная ей служебная информация, пароли доступа к электронным ресурсам ОГА и другие сведения об общественно-политической ситуации в регионе.

После возвращения на мирную территорию Украины чиновница продолжила получать звонки от террористов с угрозами и требованиями передать им сведения о ее коллегах. «Проведенная контрразведкой СБУ тщательная проверка показала, что женщина не собиралась и не совершила никаких действий в ущерб государственной безопасности», - заявили в СБУ.

В другом случае террористам удалось привлечь сотрудницу одной из районных госадминистраций. Боевики остановили чиновнику на пункте пропуска «Изварино» и шантажом и угрозами заставили согласиться на сотрудничество в пользу спецслужб РФ. После возвращения на контролируемую Украиной территорию она совершила попытку выполнить враждебно разведывательное задание и сразу попала в поле зрения СБУ. Выявленные факты не единичны. В 2020-2021 годах контрразведчика задокументировала на Луганщине почти десять попыток вовлечения госслужащих в преступную деятельность в ущерб безопасности Украины.

В СБУ напомнили, что государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними.

 
ForUm

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