В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Злоумышленник передавал кураторам персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа и другую стратегически важную для государства информацию.

Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после переправки тайного документа. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

Проведены обыски по месту жительства, работы и возможных мест хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые беспрекословно подтверждат преступную деятельность подозреваемого.

В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.