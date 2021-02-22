Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» обозначил основные направления развития и развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что сфера инфраструктуры была в упадке более 20 лет.

Он напомнил, что в его предвыборной программе важным пунктом было создание комфортной страны.

«В первую очередь - это дороги. О них существовал миллионы шуток, на их ремонте были украдены миллионы гривен. Все думали, что хорошие дороги и Украина - это фантастика. Мы доказали, что это может стать реальностью», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать четыре с половиной тысячи километров государственных дорог и две тысячи километров местных. Также должно начаться строительство Киевской обходной дороги общей протяженностью 150 км, трассы М-30 протяженностью 1400 километров, которая будет самой длинной дорогой Украины и соединит восток и запад страны.

Вторым приоритетным направлением, как отметил Зеленский, является национальная программа восстановления мостов, в рамках которой в 2020 году построено и обновлено 216 мостов, среди них - легендарный и печально известный мост в Запорожье. В этом году планируется строительство и обновление 245 мостов, в частности Кременчугского.

«Каждый день мы доказываем, что Украину можно объединять не только лозунгами, но и новыми дорогами и мостами», - добавил президент.