Столиця

Посадовця Голосіївської РДА викрили на розкраданні майже мільйона гривень

Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської районної державної адміністрації (РДА) за фактом заволодіння майже 1 млн гривень бюджетних коштів під час капітального ремонту укриття в будівлі РДА.

Деталі схеми

За даними слідства, прокурори Голосіївської окружної прокуратури встановили, що посадовець організував схему розкрадання під час ремонту паркінгу, що використовується як укриття.

  1. Підозрюваний забезпечив перемогу в тендері на виконання робіт підконтрольному товариству.

  2. Після завершення ремонту, підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт.

  3. Начальник управління будівництва РДА затвердив ці документи, що дозволило товариству отримати повну оплату за роботи.

Внаслідок цих дій столичному бюджету було завдано збитків на майже мільйон гривень.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за фактом внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами. Триває слідство, в рамках якого перевіряється можлива причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до цієї схеми.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КМДАрозкрадання коштівремонт дорогпосадовець
