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В Одессе построят большую стоянку для яхт и новый порт для развития бизнеса и перевозок.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», сообщает Укринформ.

«Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой «Mariny» (стоянки для яхт. - Ред) в Одессе и большого порта отдельно», - сказал Зеленский.

Он добавил, что вопросы такого строительства в Одессе обсуждали с бизнесом ОАЭ. Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

 
ForUm

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