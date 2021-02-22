В этом году начнут строить Киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30», передает РБК-Украина.

В августе прошлого года «Укравтодор» презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.

«Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году», - заявил он.

Эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн.