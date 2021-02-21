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В Ивано-Франковской областях тяжелая ситуация с коронавирусом. В одну из больниц впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети.

Об этом рассказала главный врач Александра Косовец, передает местное издание "Галка".

Она отметила, что лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

«Впервые за весь период ковида поступили тяжелые воздухозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных», - рассказала врач.

Косовец считает, что вирус сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.

«Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР», - отметила она.

Напомним, в Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области из-за роста заболеваемости COVID-19.
ForUm

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