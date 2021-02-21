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Иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Voice of America.

По его словам, фактически США пока не изменили свою политику.

«Иран начнет переговоры по ядерной сделке, когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств», - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять+один» (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).

Напомним, Иран завершил расследование катастрофы МАУ.
ForUm

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