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Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ («Международных авиалиний Украины»). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

«Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре», - отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Напомним, МИД прокомментировал аудиозапись о вероятном умышленном сбивании самолета МАУ.
ForUm

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