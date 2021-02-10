Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись переговоров с вероятным участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа относительно возможных причин уничтожения самолета МАУ вблизи Тегерана в январе прошлого года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Сегодня СМИ опубликовали запись телефонного разговора с вероятным участием министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся в контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления ее подлинности», - сказал он.

Органы по безопасности авиации Украины через несколько недель выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран представит его на рассмотрение ICAO.

«Также продолжается и трек уголовного расследования. Именно оно должно расставить все точки над «і» относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет. Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, никогда не допустит, чтобы эта трагедия забылась, и кто-то вышел сухим из воды. Совместно мы доведем это дело до конца. Правда будет установлена, а справедливость обеспечена», - резюмировал дипломат.

Напомним, канадский общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы имеют в своем распоряжении аудиозапись разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в которой говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит умышленно.