Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался называть дату поставки первой вакцины от коронавируса. Это станет известно, когда самолет с вакциной вылетит в Украину.

По его словам, если самолет с вакциной прибудет в Украину в 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. При этом шесть областей получат вакцину в первый день, а 19 - в следующий.

«Дату я сейчас не скажу, пока она (вакцина, - ред.) не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает», - отметил Ляшко.

Он добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине «в ближайшее время».

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все вакцины от COVID-19, которые пройдут регистрацию в Украине, будут безопасными.