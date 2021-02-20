также в разделеОбщество
Коронавирус в Украине: за сутки - 6 295 новых случаев 11
19 февраля. Картина дня 15
В Украине в 2021 году проведут несколько этапов повышения пенсий 27
Комитет ВР поддержали отмену перехода на летнее и зимнее время 20
Синоптики рассказали, сколько продлится потепление 35
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об открытии огня 34
Минобороны ФРГ: Россия может использовать пандемию для расширения влияния 21
В разведке назвали дату, к которой РФ планирует достроить «Северный поток-2» 41
Чернобыльская зона отчуждения получила официальные бренд и логотип 58
В Украину идет потепление 14
Прокуратура сообщила о подозрении участнику «автоканала Севастополя» 19
Скворцов о провале вакцинации: Благодаря договоренностям Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной 66
Суд отложил вынесение приговора Стерненко 16
Второго за неделю судью приговорили к тюрьме за взятку 60
Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве 264
Укрпочта после скандала перенесла выпуск посвященных ВСУ марок 19
Скандальной стоматологше из Ривного вручили подозрение 12
СБУ предотвратила незаконный экспорт ценной древесины в ЕС 12

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался называть дату поставки первой вакцины от коронавируса. Это станет известно, когда самолет с вакциной вылетит в Украину.

Такое заявление Ляшко сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словам, если самолет с вакциной прибудет в Украину в 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. При этом шесть областей получат вакцину в первый день, а 19 - в следующий.

«Дату я сейчас не скажу, пока она (вакцина, - ред.) не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает», - отметил Ляшко.

Он добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине «в ближайшее время».

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все вакцины от COVID-19, которые пройдут регистрацию в Украине, будут безопасными. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги