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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран провели телефонные переговоры. США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Глава Пентагона заявил о приверженности укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ.

«Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии», - написал Остин.

Напомним, Президент США Джо Байден отметил, что видит угрозы со стороны современной России для демократического мира и напомнил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины.
ForUm

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