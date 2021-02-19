В Киеве во время дорожного конфликта водитель авто нанес смертельный удар пешеходу и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на улице Городецкого произошел конфликт между водителем автомобиля «Хюндай» и пешеходом, во время которого водитель нанес прохожему удар, от которого последний упал на асфальт и умер. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции, а также врачи, которые констатировали смерть пострадавшего.

Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения, в столице была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции Киева.

«Благодаря видеокамерам, установленным в столице в рамках программы «Безопасный город», мы быстро установили марку и государственный номерной знак автомобиля и направление его движения. Впоследствии патрульные полицейские транспортное средство обнаружили и задержали на перекрестке улиц Братиславская и Стальского. Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в городе Киеве. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация события.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении данного преступления, а также готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.