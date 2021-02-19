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18 февраля во время пребывания на КПВВ «Каланчак» сообщено о подозрении гражданину Украины, участнику незаконной организации «Автоканал Севастополя» по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в редакции на момент совершения преступления). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый начиная с февраля 2014 года, был активным участником незаконной организации «Автоканал Севастополя», которая через собственные каналы связи координировала работу НВФ «Самообороны Севастополя» и способствовала оккупации Крымского полуострова, в частности, осуществляя наблюдение за штабом Военно-морских сил ВСУ и другими военными частями Украины в Севастополе.

Подозреваемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блокпостах вблизи Севастополя, в частности, осуществление незаконных проверок документов граждан, обысков их транспортных средств, а также задержания проукраински настроенного населения полуострова.

Вместе с тем, указанный гражданин совместно с другими участниками «автоканала» во время проведения «общекрымского референдума» осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосования.

Ппрокуратура автономии готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
ForUm

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