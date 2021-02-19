Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что к военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются.

«К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются», - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.