В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать также граждан Украины, которые легально находятся в стране, но могут не иметь медицинской страховки.

Об этом говорится в ответе Минздрава РП на информационный запрос Укринформа.

«Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны», - сообщили в Минздраве Польши.

Как отмечается, для прививки им нужно будет предъявить паспорт.

Прививки иностранцев, в том числе граждан Украины, будут проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда вакцинируются все граждане РП в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя, работники силовых структур) и втором (лица с хроническими заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.

По данным Главного статистического управления Польши, к началу 2020 года в стране могли находиться примерно 1,3 млн граждан Украины.

По состоянию на январь 2021 года, у более 530 тыс. граждан Украины есть государственная медицинская страховка (ZUS).

По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на январь 2021 года у 244,2 тыс. граждан Украины есть карты временного и постоянного пребывания в РП.

В прошлом году в апреле власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, которые на момент локдауна легально находились в стране, оставаться в РП после завершения действия визы на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма действует по сей день.

На сегодняшний день в Польше выполнено уже почти 2,4 млн прививок. Сейчас в стране одновременно продолжается нулевой и первый этап вакцинации.