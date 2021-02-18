Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 купил телеканал «Прямой», который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала.

«Вчера я имел ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение – 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал послу. Я не получил ни одного опровержения», - сказал Порошенко.

По его словам, утром ему позвонил Макеенко.

«Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец прямого канала является «Prime Assets Capital», структура которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», - сказал пятый президент.