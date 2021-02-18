Современный городской стиль сегодня невозможно представить без комфортной пары обуви, которой дизайнеры уделили главное внимание на последних модных показах. Дополните весенне-летний гардероб удобными изделиями, рассмотрев следующие актуальные тренды.

Какую удобную обувь купить для теплого сезона 2021

Балетки, мокасины, женские слипоны, по ссылке представленные в широком разнообразии, порадуют поклонниц уютных образов. Обувь на плоской подошве становится универсальным решением на каждый день. Модный бум на спортивный стиль легко можно разбавить лаконичными изделиями, которые в новом сезоне дизайнеры украсили бантами, металлическим декором или вставками из фактурных материалов.

Разнообразьте базовый гардероб весенне-летнего периода, выбрав следующие варианты:



лаконичные мокасины и кеды;



повседневные слипоны для женщин;



балетки, модные туфли на низком ходу.

Женские балетки – горячий тренд нового сезона

Купить балетки на сайте по сниженной цене, стоит для ежедневных выходов. Дизайнеры предложили модели на плоской подошве, добавив резиновый материал, амортизирующий эффект и рельефную основу даже классическим лодочкам. Новая версия изделия из гладкой кожи привлечет внимание модниц, предпочитающих элегантные луки для работы или городских будней. Отсутствие строгих рамок в создании лука в одном стиле позволяет экспериментировать и органично сочетать классические наряды с обувью кэжуал направления.

Романтический и уютный образ с нотками элегантности легко получить с женскими балетками нюдовых, белых или пастельных оттенков. Объектом желаний модниц становятся модели с небольшим подъемом. Рекомендуем присмотреться к вариантам с острым мысом, открытой пяткой, объемным бантом или разбавленные фактурными вставками под принт рептилии. В дизайне новых коллекций нередко применяется декор со стразами и другими мерцающими элементами. Носите пару с платьями, костюмами и джинсами.

Обновляем базовый гардероб стильной обувью

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