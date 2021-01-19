Стоячи перед вибором, які кросівки купити, не важливо для спортивних тренувань чи повсякденного використання, ми стикаємося з проблемами. Не влаштовує ціна, сумнівна якість, слабкий зовнішній дизайн тощо. А рішення проблеми просте, варто лише звернути увагу на вітчизняну модель бренду M-Tac Trainer Pro. Ці кросівки вже не перший сезон поспіль є лідерами серед недорогого спортивного взуття, розходячись тисячними тиражами. Й ніякого секрету в такому успіху немає, просто вони доступні, якісні, зручні. Це відразу стає зрозуміло якщо розглянути модель детальніше.

Чим кросівки Trainer Pro особливі?

Звичайно ж, Trainer Pro – це спортивне взуття яке повинно забезпечити максимальний комфорт під час тренувань чи в повсякденному носінні. Для цього були підібрані відповідні матеріали й конструкція.

Підошва виготовлена з легкої пінки Phylon, вона пружна й відмінно амортизує всі удари та має мізерну вагу. А її форма також сприяє пом’якшенню навантажень при стрибках або під час ходьби.

Верх – комбінація нейлону з поліуретаном, основна частина із сітки, яка сприяє відмінній вентиляції і також зменшує вагу пари кросівок. Для захисту носка і п’ятки є накладки із поліуретану.

Незважаючи на те що модель Trainer Pro має шнурівку, вона несе суто декоративне значення. Фіксація взуття забезпечується еластичною вставкою яка охоплює ступню. Самі шнурки плоскі й навіть при затягуванні не будуть тиснути та натирати.

А як же якість?

На перший погляд може здатися, що самі матеріали і конструкція мають сумнівні якості, особливо міцність. Але кросівки здивують відмінною зносостійкістю, адже синтетичні матеріали, а вони тут основні, є дуже стійкими до різноманітних пошкоджень. Верх складно порвати, він не протирається та не тріскається в місцях згину. Підошва також витривала, а безшовне з’єднання з верхом значно надійніше на відміну від прошивки.

Не менш важливо – ціна як за «китай»

Коштує пара таких кросівок менше 20 доларів, навіть з Азії замовити щось подібне буде значно дорожче. А модель Trainer Pro все ж таки є вітчизняним виробом, який розрахований не лише на гаманець більшості українців, а й на місцеві умови носіння.

І головне - а де ж придбати Trainer Pro?

Самий швидкий та простий спосіб – звернутися до відповідного магазину, і як не дивно, не спортивного. Військторг «Мілітарка» є давнім партнером бренду M-Tac, який є розробником цих кросівок. Співпраця напряму без посередників дозволяє тримати ціну виробника, без додаткових націнок.