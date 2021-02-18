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Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, в мае 2020 года в Министерстве обороны в лице Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена ​​закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн.

Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению.

16 февраля 2020 следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
ForUm

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