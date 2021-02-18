Минобороны считает откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную Укрпочтой для презентации и погашения почтовых марок, заявили в ведомстве.

В течение 2020-го года «Укрпочта» проводила работу по созданию почтовых марок под названием «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска».

Министерство обороны предоставляло консультации по визуальному оформлению марок. Все расходы и организационные вопросы осуществлялись «Укрпочтой». По объективным причинам изготовления и презентация указанных марок компанией были перенесены на 2021-й год.

Недавно «Укрпочта» анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, даты, которая ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем ​​защитника государства-агрессора Российской Федерации.

«Это решение руководства «Укрпочты» не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что «23 февраля» связано с кровавым террором начала 20 века и современной агрессией РФ против Украины», - говорится в сообщении.

Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля.

«У наших воинов появилось свое – День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Министерство обороны всегда поддерживало и в дальнейшем будет уделять должное внимание построению современного образа Вооруженных сил Украины, исходя из национальных мировоззренческих, исторических и культурных ценностей», - резюмировали в ведомстве.