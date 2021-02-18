Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление «евроблях» без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 купил телеканал «Прямой», который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5%.

Верховная Рада назначила на должность судьи Конституционного суда Виктора Кичуна.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрею Картаполову.

В Украине по состоянию на 18 февраля зафиксировано 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Кремле заявили, что после 2014 года Украина стала «проектом западных стран» и перестала быть «дружественным» в отношении к РФ государством.

Прокуратура запросила для одесского активиста Сергея Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по делу о похищении человека.

Относительно деятельности компании НАК «Нафтогаз Украины» и акта госаудита по проверке этой компании правоохранители расследуют несколько уголовных производств.