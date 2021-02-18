Прокуратура запросила для одесского активиста Сергея Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по делу о похищении человека. Об этом он сообщил в Telegram.
«8 лет с конфискацией имущества за противостояние Труханову. Именно столько сегодня попросила для меня прокурор по старому делу», - отметил он.
По словам Стерненко, оглашение приговора состоится уже в 10:00 19 февраля в Одессе.
Он напомнил, что в 2015 году у него дома провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
«Основанием для обыска стало заявление против меня «титушки» и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении. И в тот же день меня закрыли в СИЗО», - отметил Стерненко.
Он добавил, что его подозревали в похищении Щербича с целью завладения его средствами в сумме 300 грн.
По словам Стерненко, Щербич является депутатом от партии «Доверяй делам», лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.
Напомним, 6 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».
Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.
Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.
Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».
За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.
15 июня 2020 года суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.
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