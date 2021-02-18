Прокуратура запросила для одесского активиста Сергея Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по делу о похищении человека. Об этом он сообщил в Telegram.

«8 лет с конфискацией имущества за противостояние Труханову. Именно столько сегодня попросила для меня прокурор по старому делу», - отметил он.

По словам Стерненко, оглашение приговора состоится уже в 10:00 19 февраля в Одессе.

Он напомнил, что в 2015 году у него дома провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

«Основанием для обыска стало заявление против меня «титушки» и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении. И в тот же день меня закрыли в СИЗО», - отметил Стерненко.

Он добавил, что его подозревали в похищении Щербича с целью завладения его средствами в сумме 300 грн.

По словам Стерненко, Щербич является депутатом от партии «Доверяй делам», лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.



Напомним, 6 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня 2020 года суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.